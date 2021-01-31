«Аталанта» — «Лацио»: прогноз Эльвина Керимова на матч 20-го тура Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 20-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Лацио».



Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.75.



«Второй раз за неделю «Аталанта» принимает «Лацио» — сначала выиграли в Кубке, где «Аталанта» выиграла в драматичном матче 3:2, а Алексей Миранчук забил победный гол. Забил и Миранчук, и Малиновский. Но надо сказать, что команды играли в смешанных составах, которые нельзя назвать на 100 процентов оптимальными. Понятно, что оба тренера состав ротировали, учитывая плотный график. В итоге «Аталанта» вышла в полуфинал, где будет играть с победителем пары «Наполи» — «Специя», а «Лацио» покидает Кубок.



Но на выходных будет матч чемпионата, в котором «Лацио», как и «Аталанта», сыграют уже в основных составах. Выйдут игроки, которые получили возможность отдохнуть или частично отдохнуть, так как многие игроки основы выходили на поле на замену в кубковом матче. Я думаю, что сил должно хватить на то, чтобы показать нам классный футбол. В последние годы матчи «Лацио» и «Аталанты» получаются зрелищными – 3:2, 3:3, 4:1. В четырех последних матчах забивается от пяти голов в данном противостоянии.



«Аталанта» уже четыре матча не проигрывает «Лацио» – три победы, одна ничья. В первом круге «Аталанта» разгромила «Лацио» на выезде — 4:1. Тут тоже жду атакующего футбола – изобретать велосипед здесь точно не нужно. «Аталанта» будет прессинговать, будет оказывать давление. Два матча подряд забивает по три мяча.



«Лацио» сейчас смотрится тоже очень достойно, матч с «Сассуоло» тому подтверждение. Мне кажется, в этом матче на первый план выйдут атакующие преимущества команд, желание играть у чужих ворот. Мой прогноз – тотал больше 3 с коэффициентом 1.75. Мне кажется, это вполне надежная ставка. Тенденция последних сезонов показывает, что так и случается».