«Валенсия» — «Эльче»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 21-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Валенсия» — «Эльче».
Ставка: победа «Эльче» с форой (+1) за 1.76, обе забьют за 2.04.
«Новичку Примеры «Эльче» особенно важно противостояние с «Валенсией» как с самой популярной командой своего региона. Не зря в первом круге «Эльче» выдал один из лучших матчей именно с «Валенсией» и выиграл (2:1). Между прочим, это до сих единственная домашняя победа «Эльче» за весь чемпионат.
Шансы «Эльче» достойно сыграть на «Месталье» увеличиваются также благодаря тому, что «Валенсия» в середине недели играла кубковый матч (и была бита 0:3 на «Рамон Санчес Писхуане»), тогда как «Эльче» не тратил сил на кубковые приключения и спокойно восстанавливался после игры с «Барселоной» (0:2), в которой «Эльче» выглядел неплохо и пропустил второй мяч лишь на 90-й минуте.
Стоит также отметить, что у «Валенсии» солидные потери в обороне – вдобавок к основному вратаря Силлессену травмированы центральные защитники Мангала, Диакаби и Гуильямон. Похоже, что придется затыкать дыру в центре обороны малоопытным футболистом дубля Молиной. Выберу ставку на «Эльче» с форой (+1), а также, что в этой встрече голы забьют обе команды".
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