Даниил Медведев – Диего Шварцман: прогноз Анны Чакветадзе на матч ATP Cup

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил Медведев – Диего Шварцман в 1-м туре группового раунда ATP Cup.



Ставка: минимум 21 гейм в матче за 1.92.



«Для Диего Шварцмана год начинается с того же, с чего и закончился предыдущий. Снова матч с Даниилом Медведевым. На финише прошлого сезона Диего проиграл четыре встречи подряд, две из них Медведеву. Сначала в четвертьфинале Парижа, а потом на групповом этапе Итогового турнира. Оба раза — без шансов. Но я думаю, что на открытых кортах аргентинцу будет чуть легче бороться с Медведевым. Всё-таки в помещении огромную роль играет подача, которая не может быть главным оружием Диего, у которого рост около 170 см. На харде на открытых кортах Шварцман не раз показывал хорошие результаты.



Даня Медведев обычно очень хорошо готов к старту сезона. Он хорошо проводит турниры, которые предшествуют австралийскому чемпионату. В этот раз подготовка была другой. Посмотрим, подошла ли она Медведеву. Мне кажется, что он не может выглядеть так же хорошо, как на финише прошлого года.



Мне кажется, что Шварцман сможет затянуть эту встречу. Хотя бы один упорный сет здесь будет наверняка. За счёт сумасшедшего передвижения аргентинец какое-то время продержится. Предположительно теннисисты сыграют больше 20,5 гейма», — сказала Чакветадзе.