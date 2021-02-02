«Альмерия» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Альмерия» — «Севилья» в 1/4 финала Кубка Испании сезона-2020/2021.
Ставка: ТМ 1 в 1-м тайме за 1.70.
«Кубок Испании, 1/4 финала. Начинаем с поездки в Андалусию. Здесь дерби на стадионе «Медитерранеос»: «Альмерия», один из лидеров Сегунды, будет принимать «Севилью».
Конечно, по всем раскладам «Севилья» выглядит фаворитом в этом матче. В принципе, можно было бы не мудрствуя лукаво поставить на победу «Севильи» в основное время за 1,75. У «Севильи» сейчас очень хороший подбор игроков, хорошая «скамейка». Ещё и Папу Гомес пришёл. Не исключено, что он в этой встрече появится на поле в основном составе.
Но «Альмерия» очень крепкая команда. Она прошла несколько клубов высшего испанского дивизиона в Кубке Испании, в частности «Осасуну» и «Алавес». Причём в этих двух матчах «Альмерия» не пропускала. Я так думаю, что «Альмерия», понимая, что остаётся только шаг до полуфинала, постарается минимизировать риски и не играть в открытый футбол с «Севильей». Это будет смерти подобно. «Севилья» на данный момент крепче, лучше и мастеровитее. Единственный представитель Сегунды на этой стадии вряд ли будет рисковать, вряд ли допустит авантюризм.
Думаю, что «Севилья» может дожать соперника во втором тайме — с помощью замен, «скамейки». Но в первом тайме и «Севилья» вряд ли понесётся сломя голову, чтобы ошеломить соперника. Наверное, рассчитывать на голы в первом тайме было бы наивно и не совсем правильно.
Мой прогноз — «тотал первого тайма меньше 1 мяча» за 1.70», — сказал Генич.
- 2 февраля 2021
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
08:20
- 1 февраля 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:00
-
08:35
-
08:32
- 31 января 2021
-
21:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00