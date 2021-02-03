«Лидс» — «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Лидс» — «Эвертон».



Ставка: «Эвертон» забьет минимум 2 гола за 2.19.



«Очень любопытная встреча будет. С учётом того, что «Эвертон» на выезде играет лучше, чем дома. Только «Лестер» и «Манчестер Юнайтед» на выезде набрали больше очков, чем «Эвертон» в этом сезоне.



А «Лидс» играет не очень здорово дома. В 6 встречах из 9 команда не может победить. Это тоже в какой-то степени сюрприз. Казалось, что «Лидс» может у себя дома быть серьезнее. А вот на выезде он хорош (мы только что видели, что случилось в матче с «Лестером»).



Здесь будет непредсказуемая игра. Но мне кажется, нас ждёт высокорезультативная игра.



Можно совершенно спокойно взять «Эвертон» больше 1.5. Потому что в последних матчах на выезде он обязательно забивает 2. А чтобы победить «Лидс» на выезде, одного мяча будет явно недостаточно. Играю ИТБ 2 (1.5)», — сказал Казанский.