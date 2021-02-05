«Северсталь» — «Спартак»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Череповце

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» в основное время за 2.75.



«Думаю, сейчас красно-белым самое время начать набирать очки и закрепляться в зоне плей-офф. Ребята после победы над китайцами со счётом 5:3 постепенно приходят в себя. Да и с «Северсталью» у них тоже налаживается взаимодействие. Два матча они проиграли, а в третьем победили в дополнительное время. Вот сейчас будет четвёртая встреча в текущем сезоне.



Скорее всего, подопечные Олега Знарка смогут победить в одну шайбу и в основное время. «Спартаку» деваться просто некуда, выигрывать надо обязательно. Матч будет тяжёлый. Им надо подстраховаться, потому как «Витязь» тоже способен поднабрать зачётных баллов. А потом у них будет личное противостояние, где всё может решиться.



Психология здесь тоже особенная. Череповчане же могут сейчас просесть и не выдержать натиска заряженных на победу москвичей, которые обязательно покажут свой характер. Если воля и стремление никуда не пропадут, то гости победят. Тренер сказал им поработать над физикой и большинством. Так что есть все шансы на победу», — сказал Кожевников.

«Северсталь» — «Спартак». Прогноз: Андрей Разин перечеркнёт надежды Олега Знарка В девяти последних домашних играх «Северсталь» проиграла один раз. Причём по буллитам.