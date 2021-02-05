«Северсталь» — «Спартак»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Череповце

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» в основное время за 2.75.
«Думаю, сейчас красно-белым самое время начать набирать очки и закрепляться в зоне плей-офф. Ребята после победы над китайцами со счётом 5:3 постепенно приходят в себя. Да и с «Северсталью» у них тоже налаживается взаимодействие. Два матча они проиграли, а в третьем победили в дополнительное время. Вот сейчас будет четвёртая встреча в текущем сезоне.
Скорее всего, подопечные Олега Знарка смогут победить в одну шайбу и в основное время. «Спартаку» деваться просто некуда, выигрывать надо обязательно. Матч будет тяжёлый. Им надо подстраховаться, потому как «Витязь» тоже способен поднабрать зачётных баллов. А потом у них будет личное противостояние, где всё может решиться.
Психология здесь тоже особенная. Череповчане же могут сейчас просесть и не выдержать натиска заряженных на победу москвичей, которые обязательно покажут свой характер. Если воля и стремление никуда не пропадут, то гости победят. Тренер сказал им поработать над физикой и большинством. Так что есть все шансы на победу», — сказал Кожевников.
- 5 февраля 2021
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:15
-
10:00
-
08:00
- 4 февраля 2021
-
21:45
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 3 февраля 2021
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30