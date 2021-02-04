«Северсталь» — «Спартак». Прогноз: Андрей Разин перечеркнёт надежды Олега Знарка

5 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Спартак». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу клуба из Череповца в основное время можно с коэффициентом 2.30, а успех москвичей оценён экспертами в 2.70.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Северсталь» — «Спартак» 5 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Северсталь» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 4.15. Гол в первые десять минут идет за 1.79.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Северсталь» Череповец — «Спартак» Москва (05.02.2021)

До завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся совсем немного. Кубок Гагарина стартует менее чем через месяц, исправить положение будет непросто. Лидеры конференции фактически определены, имена большинства аутсайдеров тоже известны. Интриг почти не осталось.

«Торпедо» — «Динамо». Прогноз: вдали от дома Яшкину, Шипачёву и Крикунову будет труднее В 27 домашних играх у нижегородцев только шесть поражений в основное время.

В пятницу, 5 февраля, состоятся сразу девять поединков, достойных вывесок тут хватает. В 19:30 мск на льду «Ледового дворца» в Череповце местная «Северсталь» примет московский «Спартак». Это битва прямых конкурентов, которые сражаются за зону плей-офф на Западе. Жалеть друг друга поздно.



Череповчане в последних двух матчах одержали две победы в основное время. Одолели несчастное рижское «Динамо» на выезде (3:2) и мощный ярославский «Локомотив» у себя дома (4:2). С рижанами даже несколько повезло, все три шайбы оказались заброшены в большинстве.



А вот с ярославцами результат по делу. Хозяева даже чаще бросали по воротам и на 33-й минуте повели со счётом 3:0. Во втором периоде гости смотрелись чуть острее, но схлопотали много удалений. Третий период соперники провели плюс-минус сопоставимо, забросили по одной шайбе.

«Металлург» — «Ак Барс». Прогноз: Мозякин с Воробьёвым остановят лучший клуб КХЛ В семи предыдущих очных встречах в регулярном чемпионате КХЛ соперники не смогли забить больше четырёх шайб.

В турнирной таблице Западной конференции «стальные» идут на седьмом месте, набрав за 52 игры 58 очков. У «Йокерита» и минского «Динамо» всего на одно очко больше, но финны имеют две игры в запасе. А за минчанами вполне можно попробовать угнаться.



Московский «Спартак» всерьёз рискует остаться без плей-офф. Только недавно он забрался на восьмую позицию в конференции, после 52 матчей в активе 54 очка. Ближайший преследователь и главный конкурент «Витязь» отстаёт всего на два пункта. Причём по играм полное равенство.



Форма москвичей в последнее время оставляет желать лучшего – только две победы за семь предыдущих игр. Одна пришлась на «Торпедо», получилось дожать нижегородцев на своём льду в овертайме. А ещё одна случилась в прошлой игре с «Куньлунем» (5:3). Правда, сейчас китайский клуб не обыгрывает только ленивый.

«Рейнджерс» — «Вашингтон». Прогноз: Александр Овечкин затмит Артемия Панарина в Нью-Йорке У «Вашингтона» семь побед в девяти последних матчах с «Рейнджерс», одно из поражений — в овертайме.

Так что в Череповце подопечным Олега Знарка придётся очень несладко. Во-первых, «Северсталь» одержала восемь побед в девяти предыдущих домашних играх – семь из них в основное время. А единственное поражение потерпела от минского «Динамо», да и то по буллитам.



Во-вторых, статистика личных встреч полностью на стороне череповчан. «Спартак» проиграл в семи из восьми последних выездов в Череповец, пять раз в основное время. Цифры убедительные. При таких раскладах есть смысл подумать над П1 с нулевой форой за коэффициент 1.80.

«Северсталь» – «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ 5 февраля 2021 года

«Спартак» борется с «Витязем» за выход в плей-офф, однако предстоящий поединок может испортить москвичам положение. Форма у команды Олега Знарка так себе, а «Северсталь» дома в последнее время играет здорово. При этом статистика личных встреч на стороне череповчан.



Ставка: победа «Северстали» с форой (0) за 1.80.