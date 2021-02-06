«МЮ» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 23-го тура АПЛ в Манчестере

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон».
Ставка: обе забьют за 1.79.
«После двух невзрачных матчей — с «Шеффилд Юнайтед» и «Арсеналом» — «МЮ» вдоволь покуражился в матче с «Саутгемптоном» (9:0). Обычно такие результаты окрыляют игроков, в последующих матчах у них наблюдается моральный подъем и увеличивается эффективность.
Но с «Эвертоном» манкунианцам не должно быть слишком легко. Только что «ириски» профессионально справились с нешуточным давлением, которое на них оказал «Лидс», отлично контратаковали, четко выжали максимум из минимума и добились выездной победы — 3:1.
Думаю, и на «Олд Траффорд» Анчелотти изберет похожую модель игры. Ришарлисон, Ивоби, Калверт-Льюин и Хамес Родригес идеально под нее подходят, так что свои шансы они здесь наверняка иметь будут».
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