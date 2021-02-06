«Фулхэм» – «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч 23-го тура АПЛ в Лондоне

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» – «Вест Хэм».

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.50, победа «Вест Хэма» за 2.12.

«Тринадцать матчей уже не выигрывает «Фулхэм». Не сказать при этом, что команда выглядит безнадежно, но что-то у нее перестало работать в завершающих стадиях атак. При этом двигаются «дачники» хорошо, фланги работают, и после потерь мяча провалы, как в начале сезона, теперь редки.



«Вест Хэм» провел отличный матч против «Астон Виллы». Своей мощью они просто задавили куда более мастеровитую и быструю команду. Снова отличился Соучек, дублем отметился в своем дебютном матче Лингард.



«Молотобойцы» сейчас в лучшем состоянии, они мощнее, организованнее и, главное, эффективнее».