«Лидс» – «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч 23-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс» – «Кристал Пэлас».

Ставка: обе забьют за 1.64.

«В первом круге «Пэлас» на удивление легко расправился с «Лидсом». «Орлам», у которых есть быстрые Заа и Эзе, удобно играть против раскрывающихся соперников, оставляющих сзади большие свободные пространства. Лондонцы, не будучи фаворитами, победили тогда 4:1…



Время показывает, что «Лидс» то и дело наступает на одни и те же грабли. Радует своим откровенным и порой безбашенным футболом, но при этом почти всегда платит за это частыми пожарами у своих ворот и пропущенными мячами.



Вряд ли стоит удивляться, если что-то подобное мы увидим и на этот раз. «Лидс» будет больше владеть мячом, атаковать, угрожать воротам. Ну а «орлы» — ждать момента для контрвыпадов. В последних двух матчах это у них получалось неплохо».