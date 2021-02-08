«Лидс» – «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч 23-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс» – «Кристал Пэлас».
Ставка: обе забьют за 1.64.
«В первом круге «Пэлас» на удивление легко расправился с «Лидсом». «Орлам», у которых есть быстрые Заа и Эзе, удобно играть против раскрывающихся соперников, оставляющих сзади большие свободные пространства. Лондонцы, не будучи фаворитами, победили тогда 4:1…
Время показывает, что «Лидс» то и дело наступает на одни и те же грабли. Радует своим откровенным и порой безбашенным футболом, но при этом почти всегда платит за это частыми пожарами у своих ворот и пропущенными мячами.
Вряд ли стоит удивляться, если что-то подобное мы увидим и на этот раз. «Лидс» будет больше владеть мячом, атаковать, угрожать воротам. Ну а «орлы» — ждать момента для контрвыпадов. В последних двух матчах это у них получалось неплохо».
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