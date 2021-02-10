«Монреаль» — «Торонто»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» — «Торонто».



Ставка: минимум 7 шайб в матче за 2.15.



«В этой игре не стал бы ставить на победу одной из команд. Обе очень хороши. И не просто так «Торонто» идет первым (21 очко

в 13 матчах) в канадском дивизионе, а «Монреаль» идет вторым (18 в 12).



Они уже встречались в этом чемпионате. «Монреаль» проиграл в Торонто (4:5 ОТ), но даже дополнительное время намекает, что сила команд более-менее равна.



Очень хорошая конкуренция среди вратарей у «Канадиенс», причем Джейк Аллен (94,0%) даже переигрывает Кэри Прайса (89,9%). А вот у «Мэйпл Лифс» нет альтернативы, и почти все матчи без перерыва проводит Фредерик Андерсен (90,4%). Какая-то усталость может на него накатиться…



В защите у «Монреаля» выделяются Джефф Питри (6+8=14, лучший бомбардир клуба) и Ши Уэбер, а вот у «Торонто» выделяются Морган Райли, Джейк Маззин, Джастин Холл.



Но главное – это нападение. Оно достаточно ровное у «Канадиенс», где сразу четверо игроков набрали 10 и более очков.



А вот у «Торонто» выделяются четыре главные пушки – Митч Марнер (6+15), Остон Мэттьюз (11+4), Джон Таварес (5+7), Уильям Нюландер (4+8). А когда четыре башни в порядке, за ними тянутся остальные.



Я бы в этом поединке взял кэф 2,15 на то, что тотал в этом матче в основное время составит больше 6,5. То есть мы увидим от семи шайб. В принципе, так уже было в первом поединке. И я снова ставлю на торжество атаки», — сказал Лысенков.