«Брайтон» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч 24-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» – «Астон Вилла».

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет + обе забьют за 2.34.

«Матч на три результата, ведь обе команды сейчас на ходу.



«Брайтон» в последние пару недель обыграл и «Тоттенхэм», и «Ливерпуль», а в среду не тратил силы основных игроков, играя на Кубок вторым составом.



«Вилла» в те же две недели одержала две хорошие, боевые победы — в матчах с «Саутгемптоном» и «Арсеналом».



Должна получиться игра с немаленьким количеством голевых моментов. Те и другие хороши в контратаках, и там и там есть игроки, способные делать результат.



В ноябре команды наиграли на 6–7 голевых моментов. «Вилла» выглядела лучше, но в результате выиграл «Брайтон» — 2:1. Предположу, что на этот раз ближе к победе будут все-таки бирмингемцы, при этом обе команды забьют хотя бы по разу».