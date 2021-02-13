«Брайтон» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч 24-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» – «Астон Вилла».
Ставка: «Астон Вилла» не проиграет + обе забьют за 2.34.
«Матч на три результата, ведь обе команды сейчас на ходу.
«Брайтон» в последние пару недель обыграл и «Тоттенхэм», и «Ливерпуль», а в среду не тратил силы основных игроков, играя на Кубок вторым составом.
«Вилла» в те же две недели одержала две хорошие, боевые победы — в матчах с «Саутгемптоном» и «Арсеналом».
Должна получиться игра с немаленьким количеством голевых моментов. Те и другие хороши в контратаках, и там и там есть игроки, способные делать результат.
В ноябре команды наиграли на 6–7 голевых моментов. «Вилла» выглядела лучше, но в результате выиграл «Брайтон» — 2:1. Предположу, что на этот раз ближе к победе будут все-таки бирмингемцы, при этом обе команды забьют хотя бы по разу».
- 13 февраля 2021
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