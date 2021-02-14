«Арсенал» — «Лидс»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии в Лондоне

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Лидс Юнайтед».



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.78.



«Самый интересный вопрос перед этим матчем, исчерпала ли команда Артеты лимит всех возможных ошибок. Кажется, что после удачного отрезка «канониры» слишком часто спотыкались.



Мне кажется, что в этом матче «Арсенал» — точно не фаворит, судя по результатам последних встреч в АПЛ. А вот «Лидс» — команда, которая не закрывается в выездных матчах, в том числе и с фаворитами, — способен удивить многих.



Ставить на исход не советую, а предлагаю взять ставку «тотал больше 2.5». В противостояниях этих команд такое случалось часто в последнее время. Ставка «обе забьют» тоже доезжала в таких матчах больше чем в половине случаев.



«Арсенал» в обороне играет небезгрешно, а вот в атаке не всё так плохо. «Лидс», как уже было сказано, даже в матчах с фаворитами играет если не с позиции силы, то с позиции уважения к себе и своим болельщикам. Обе команды могут удивить соперника игрой в атаке, поэтому я предлагаю поставить на то, что обе команды забьют, а также на то, что это будет верховая игра».