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«Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Мостового на матч АПЛ

«Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Мостового на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Англии «Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 1.97.

«Вест Бромвич» в 23 турах первенства набрал 12 очков и занимает 19-е место в таблице, одержав две победы и шесть раз сыграв вничью. «Дрозды» пока в поисках своей игры, но ситуация с турнирным положением только ухудшается.

В пяти последних турах хозяева смогли набрать только одно очко в матче с «Фулхэмом» (2:2), при этом в четырех других матчах проиграли. Нельзя не отметить самую худшую линию обороны в Англии, котрая пропустила 54 гола — более двух мячей в матче.

«Манчестер Юнайтед» не сумел удержать лидирующее положение и уступил первую позицию землякам из «Сити». В активе «красных дьяволов» 13 викторий и шесть ничейных исходов. После победы над «Саутгемптоном» (9:0), «МЮ» потерял очередные турнирные баллы в матче с «Эвертоном» (3:3).

Гости на сегодняшний день показали лучший результат в Премьер-Лиге по забитым мячам, но и пропускают немало.

В этом матче «Манчестер Юнайтед» будет тяжело, но манкунианцы — фавориты. «Вест Бром» одной ногой уже в Чемпионшипе, и вряд ли им по силам что-то противопоставить такому противнику.

Ожидаю уверенной победы «красных дьяволоу», они не имеют права на ошибку. Моя ставка – победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 1.97".

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