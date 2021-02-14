«Вест Бромвич» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч 24-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч чемпионата Англии «Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 1.85.

«Вест Бромвич» ужасен: крупные поражения в домашних матчах: 0:4 — в матче с «Арсеналом», 0:3 — с «Виллой», 1:5 — с «Кристал Пэлас», 0:5 — в матче с «Ман Сити».



А тут команда, которая лучше всех в Англии играет на выезде. «Манчестер Юнайтед» очень круто забивает (24 мяча в 11 встречах), стабильно набирает очки. Думаю, «Вест Бромвич», который проиграл 7 матчей из 11, пострадает и на этот раз.



К тому же «Манчестер Юнайтед» сейчас парит. Сэму Эллардайсу, мне кажется, здесь придется больно. Взял бы «Юнайтед» с форой (-1.5), коэффициент приближается к двойке".