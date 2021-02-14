Андрей Рублев – Каспер Рууд: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open-2021

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Андрей Рублев – Каспер Рууд в 1/8 финала Australian Open-2021.
Ставка: победа Рублёва в трёх сетах за 1.77.
«Мужской матч. Давайте его обсудим. Каспер Рууд сыграет с Андреем Рублёвым. Рублёв всех громит, очень у него хорошо идёт игра, он здорово подаёт, на задней линии практически не ошибается. Он играет в атакующем стиле.
А вот Каспер всё же грунтовик. Не будем забывать, что на том турнире особенно быстрое покрытие. Об этом многие говорили. Думаю, что это не на руку Касперу. С бэкхенда у него слабее удар. Он не любит много атаковать, больше действует в грунтовом стиле.
Думаю, что Рублёв будет грузить через бэкхенд. Плюс к игре Рублёва у него ещё есть и хорошая подача. Каспер всё же больше вкручивает, у него всё больше под медленное покрытие. Если Рублев не расслабится и сыграет так же, как и в предыдущих матчах, то победит в трёх сетах».
- 14 февраля 2021
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