«Реал» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч 23-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Валенсия».
Ставка: обе забьют за 1.76.
«Одна из главных афиш тура. В первом круге «Реал» проиграл в Валенсии — 1:4. Три пенальти реализовал Карлос Солер. У «Валенсии» практически не было моментов, но так сложился матч, что все решения арбитра были не в пользу мадридцев. После этого у «Реала» была хорошая серия без поражений.
Недавно «Реал» проиграл «Леванте», с трудом победили «Уэску». На неделе хороший матч показали против «Хетафе». Одним из лучших был Марсело. Но и он, к сожалению для Зидана, получил травму. Но и вообще, список травмированных каждый матч пополняется у «Реала».
Но «Реал» умеет собираться на подобные игры. Зидан уже не раз показывал, что управляет командой и умеет настраивать ее на важные встречи, сколько бы его ни отправляли в отставку. Впереди у «Реала» матч против «Аталанты» в Лиге чемпионов. Может быть, кто-то подтянется из травмированных к важнейшим для «Реала» играм. А сейчас нужно продолжать дышать в спину соседям, учитывая, что «Реал» сократил отставание от «Атлетико».
Уверенности в том, что «Реал» обязательно обыграет «Валенсию», у меня нет. «Валенсия» в последнем туре против Бильбао выглядела весьма неплохо — забила, могла забить и еще больше. В последнем матче против «Реала» в Мадриде «Валенсия» проиграла 0:3, правда, там не засчитали гол, забитый «Валенсией» в самом начале. Спорный эпизод был. Думаю, что у «Валенсии» сейчас будут моменты, чтобы огорчить Тибо Куртуа. Не сказать, что «Реал» сейчас надежен в обороне. Да, Варан забил «Уэске» два мяча, но пропустили. Может быть, Начо в центре сыграет. Проблемы есть. У «Валенсии» наверняка будут шансы в атаке.
Думаю, можно попробовать сыграть вариант «обе забьют». Только в одном из последних 5-6 матчей команды не обменивались голами».
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