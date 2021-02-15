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Григор Димитров — Аслан Карацев: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Григор Димитров — Аслан Карацев: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open
Ставки / Прогнозы 0
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Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Григор Димитров — Аслан Карацев в 1/4 финала Australian Open-2021.

Ставка: Карацев выиграет как минимум два сета за 1.89.

«Карацев продолжает свой путь на турнире. Его следующий соперник Григор Димитров. Фаворитом идет Григор в этом матче. Понятное дело, ведь он более опытный боец. Напомню, что Карацев впервые на «шлем» попал в 27 лет. Никто не ожидал увидеть от него такой игры. Напомню, что он обыграл Шварцмана и Оже-Альясима, причем последнего одолел, уступая 0-2 по партиям.

Карацев играет активно. Ему подходит здесь покрытие, без особых ожиданий с самого начал выступал россиянин, но сейчас видно, что он нацелился на что-то большее. Обычно мы привыкли видеть, что после сенсаций теннисисты расслабляются и у них не идет игра, но здесь мы увидели, что Шварцмана обыграл и в следующем круге сумел заставить себя сделать камбэк.

Что по Григору? Димитров вроде бы также нашел свою игру. Давно он не показывал такие результаты. Ранее по сетке у него был полутравмированый Тим. Все это может зажать Димитрова, так как он будет фаворитом. Так что подозреваю, что Карацев может выиграть две партии».

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