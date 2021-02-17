«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 16-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Манчестер Сити».
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.19.
«Здесь всё просто. Команда Пепа Гвардиолы сейчас находится в потрясающей форме, во что немногим верилось в начале сезона. «Эвертон» при Карло Анчелотти тоже играет выше ожиданий для многих.
У «ирисок» проблемы с обороной возникают часто, но сама игра у команды выстроена. В атаке она показывает очень содержательный футбол для этого подбора игроков.
Ну а «Манчестер Сити» в последних встречах регулярно забивает более 2,5 гола за встречу. Поэтому здесь ставка очевидна: ТБ (2.5), и обе забьют. Коэффициент очень хороший, 2.19».
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