Новак Джокович — Аслан Карацев: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open-2021

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Аслан Карацев в 1/4 финала Australian Open-2021.
Ставка: тотал больше 31.5 гейма за 1.79.
«Неожиданный полуфинал мужской части сетки – 114-я ракетка мира Аслан Карацев сыграет с первой ракеткой турнира и восьмикратным чемпионом Australian Open Новаком Джоковичем.
Не верят специалисты в то, что Карацев может навязать борьбу, а всё потому, что достаточно прилично в последнем матче смотрелся Новак Джокович. И всё-таки первая партия в игре против Зверева очень сильно выделяется – Джокович после того, как он выиграл встречу, сказал, что ему нужно какое-то время, чтобы дополнительно размяться на корте. Действительно, он как будто разминку проводил в первой партии, играл в 2-3 удара, стрелял – то попадал, то ошибался. Этот момент может сыграть на руку Карацеву. Если он сможет сыграть с самого начала на 100%, если он не будет бояться Новака Джоковича, то вполне возможно, что серб будет дарить подарки, которыми нужно будет воспользоваться.
Повторюсь, что вообще не верят в то, что Карацев может навязать борьбу, но мне кажется, что если он с первого мяча настроится играть так, как умеет, то теннисисты могут сыграют больше 31.5 гейма. Верим в Карацева».
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