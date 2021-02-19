«Кальяри» – «Торино»: прогноз Александра Неценко на матч Серии А

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 23-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Кальяри» – «Торино».
Ставка: «Кальяри» не проиграет и обе забьют за 2.50.
«Встречаются прямые конкуренты в борьбе за выживание. Островитяне не знают побед уже 15 туров (=5-10), а туринцы выиграли всего 1 матч за последние 16 встреч (=10-5). Глядя на такой расклад, есть ощущение, что позиции «Торино» чуть лучше. Тем более с новым тренером Давиде Николой команда не проигрывала. Наоборот, она выдавала ничьи на любой вкус – от 0:0 до 3:3. «Торино» опережает «Кальяри» на два пункта, находясь на спасительном 17-м месте.
То есть гостей очередная ничья вполне устроит в стратегическом смысле. Но у «Кальяри» есть два козыря. Как ни странно, настрой. Во-первых, несмотря на продлённый договор, магия Ди Франческо не работает. Он упускает шанс за шансом. Но накануне этой встречи он закрыл команду на сбор, что даёт понять о серьёзности подхода к предстоящей встрече. Второй козырь – личные встречи.
За последние пять игр между этими оппонентами «Кальяри» ни разу не уступил, выиграв два матча. Кроме того в четырёх последних противостояниях срабатывала ставка «обе забьют – да». Островитянам нужны очки, а они будут только с голами. У «Торино» есть Белотти и Дзадза. В общем, жду результативной игры с обеих сторон, но для «Кальяри» и его тренера поражение – катастрофа», — сказал Неценко.
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