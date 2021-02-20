«Зенит» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч 1/8 финала Кубка России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России сезона-2020/2021 «Зенит» — «Арсенал».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (+1.5) за 1.87.
«В Кубке России «Зенит» принимает «Арсенал». Матч пройдет во вполне комфортных условиях. За пределами этого космического корабля под названием «Газпром-Арена» будет -18 по прогнозам погоды в Санкт-Петербурге, а внутри арены будет тепло и уютно. Матч пройдет под крышей.
Матч первый официальный и для тех, и других в этом году. У «Зенита» была хорошая подготовительная часть — он выиграл все матчи, практически все всухую. Пропустили только от «Урала». Но при этом потеряли Азмуна, были проблемы с Ерохиным, с Дзюбой, который только со второго сбора присоединился. Малком получил травму. Чуть получше стал выглядеть Венделл.
«Арсенал» — команда боевитая, с неплохим подбором игроков. Но «Зенит», конечно, предпочтительнее по всему в этой паре. Тем не менее, учитывая, что это кубковая встреча, первый официальный матч, может присутствовать волнение, я бы сыграл «Арсенал» с форой (+1.5)». Коэффициент — 1.87. Все-таки Кубок, здесь может «Арсенал» упереться. У Парфенова не положительный баланс игр с «Зенитом» в период работы с «Уралом», но он наверняка постарается какой-то сюрприз Семаку преподнести. Верю, что «Арсенал» не проиграет с разницей более 1 мяча. Если вообще проиграет».
- 20 февраля 2021
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
- 19 февраля 2021
-
23:15
-
22:59
-
21:00
-
20:32
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:27
-
07:53
-
07:41
- 18 февраля 2021
-
22:55
-
21:00
-
20:00