«Зенит» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч 1/8 финала Кубка России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России сезона-2020/2021 «Зенит» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (+1.5) за 1.87.

«В Кубке России «Зенит» принимает «Арсенал». Матч пройдет во вполне комфортных условиях. За пределами этого космического корабля под названием «Газпром-Арена» будет -18 по прогнозам погоды в Санкт-Петербурге, а внутри арены будет тепло и уютно. Матч пройдет под крышей.



Матч первый официальный и для тех, и других в этом году. У «Зенита» была хорошая подготовительная часть — он выиграл все матчи, практически все всухую. Пропустили только от «Урала». Но при этом потеряли Азмуна, были проблемы с Ерохиным, с Дзюбой, который только со второго сбора присоединился. Малком получил травму. Чуть получше стал выглядеть Венделл.



«Арсенал» — команда боевитая, с неплохим подбором игроков. Но «Зенит», конечно, предпочтительнее по всему в этой паре. Тем не менее, учитывая, что это кубковая встреча, первый официальный матч, может присутствовать волнение, я бы сыграл «Арсенал» с форой (+1.5)». Коэффициент — 1.87. Все-таки Кубок, здесь может «Арсенал» упереться. У Парфенова не положительный баланс игр с «Зенитом» в период работы с «Уралом», но он наверняка постарается какой-то сюрприз Семаку преподнести. Верю, что «Арсенал» не проиграет с разницей более 1 мяча. Если вообще проиграет».