«Краснодар» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России 21 февраля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи» в 1/8 финала Кубка России сезона-2020/2021.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.93.

«Совсем другого результата ждал от «Краснодара» в Лиге Европы. Конечно, понимал, что матч будет сложным, загребское «Динамо» совсем не подарок, но всё-таки это команда не из топ-чемпионата, серьёзных успехов в Европе не имеет. Можно было сыграть лучше. Но было много сумбура, и, конечно, Городов, заменявший Сафонова, ответственен за все три мяча в ворота «Краснодара».



Теперь «Краснодару» предстоит решать сложную задачу в Загребе. А сейчас ещё и на «Сочи» надо собраться. На мой взгляд, физически краснодарцы неплохо готовы, это ощущалось в четверг.



«Сочи» — крепкая команда, никому ничего не дарит. Хорошо провела последний контрольный матч с «Динамо», победа — 4:2. Но всё-таки официальные встречи — это немного другое. В них мы пока «Сочи» не видели. Посмотрим, как это всё будет на деле.



Мне здесь нравится ставка «2-3 мяча в матче». «Краснодар» дома точно будет играть в атаку. «Сочи» — команда, умеющая строить игру на контратаках. Голы обязательно будут, но не в слишком большом количестве. Всё-таки определённая осторожность поначалу должна быть, это кубковая встреча».