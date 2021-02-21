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ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России
Ставки / Прогнозы 0
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России сезона-2020/2021 ЦСКА — «СКА-Хабаровск».

Ставка: победа ЦСКА всухую за 1.85.

«ЦСКА в воскресенье играет с хабаровским СКА, если все будет в порядке. Конечно, армейцы Москвы здесь фавориты. Но тренер Хабаровска Сергей Юран — проверенный кубковый боец. С «Химками» он доходил до финала Кубка России. Там уступили «Зениту». Поэтому недооценивать «СКА-Хабаровск» ЦСКА ни в коем случае нельзя.

ЦСКА готовился в Кампоаморе. Переключиться с плюсовой температуры на минусовую в Москве будет непросто, это определенный дискомфорт армейцам доставит. Кубковый матч. Если Гончаренко все правильно выстроит в игре ЦСКА и хозяева сыграют без привозов, то, скорее всего, разберутся с представителем ФНЛ достаточно уверенно.

Не знаю возможностей Бохинена и состояние Рондона, сыграет он в этом матче или нет, но по всем компонентам ЦСКА соперника превосходит.

Попробую рискнуть и предположить, что ЦСКА выиграет, не пропустив».

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