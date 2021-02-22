«Йокерит» — «Витязь»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Финляндии

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Витязь».



Ставка: победа «Витязя» в матче за 2.42.



«Подольчанам сейчас будет очень тяжело. Два матча подряд с финнами. Они переместились на девятое место. Конечно, если хотят сыграть в плей-офф, то надо брать как можно больше очков перед матчем с красно-белыми, которые успели их обогнать в турнирной таблице.



«Джокерам» особо ничего не надо, но выиграть, набрать очки и оторваться от преследователей они тоже хотят. Финны могут догнать ярославцев, а «Витязь» попробует снова обойти «Спартак». Правда, потом кому-то из них в первом раунде всё равно играть с ЦСКА, а там шансов практически не будет уже.



Считаю, всё решится в очной встрече москвичей и подмосковной дружины в последнем туре. «Витязю» на выезде надо рвать и метать. У них команда сейчас всё же пособраннее, им и карты в руки. Я отдаю своё предпочтение именно подольчанам. Преимущества в одну шайбу им хватит за глаза, тем более что и соперник не лыком шит.



Не исключаю не только дополнительного времени, но и серии послематчевых бросков. «Витязь» сыграет от ножа, всё сделает для победы. Ведь отставание от «Спартака» при одной игре в запасе уже три зачётных балла, а это опасно. Надо догонять и обходить прямого конкурента», — сказал Кожевников.