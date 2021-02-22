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«Йокерит» – «Витязь»: прогноз Фёдора Канарейкина на игру КХЛ 22 февраля

«Йокерит» – «Витязь»: прогноз Фёдора Канарейкина на игру КХЛ 22 февраля
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Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Йокерит» – «Витязь».

Ставка: ничья за 4.41.

«Четыре поражения в последних шести матчах (и одновременно успешная игра главного конкурента московского «Спартака») отбросили подмосковный клуб на девятое место в турнирной таблицы Запада. «Витязь» отстаёт от «Спартака» на три очка, имея при этом игру в запасе. Но календарь у подмосковной команды сверхтяжёлый – два матча в Хельсинки, в Санкт-Петербурге и Москве со «Спартаком». Скорее всего, именно в последнем туре и решится судьба восьмой путёвки в плей-офф от Запада.

«Йокерит» выше пятого места не поднимется, а вот в случае неудачной концовки может опуститься в таблице ниже. Всё зависит от того, с кем финны хотят встретиться в первом раунде плей-офф – с московским «Динамо» или «Локомотивом». Есть, кстати, вариант встречи со СКА, но шансов на это не так много.

Финны проиграли дома последние пять матчей. Серия довольно внушительная. «Витязь» прилетел в Хельсинки за победой. Не знаю, как всё завершится в итоге, но почему-то мне кажется, что судьба матча решится за пределами основного времени. Выбираю ставку «ничья в основное время» за 4.41», — сказал Канарейкин.

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