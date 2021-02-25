«Динамо» Загреб — «Краснодар»: прогноз Артура Петросьяна на матч плей-офф Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Динамо» Загреб — «Краснодар».



Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.75.



«Краснодар», к сожалению, ничуть не изменился за зиму. В игре без мяча всё так же случаются регулярные провалы, центр обороны по-прежнему слабое звено, потеря Сафонова оказалась слишком невосполнимой, ну а надеяться, как и раньше, остаётся на мастерство атакующих игроков.



«Динамо», хоть в целом обладает и более скромным составом, оказалось лучше готовым и физически, и тактически. Так что вряд ли победу хорватов в Краснодаре кто-то назовёт незаслуженной.



Не думаю, что что-то кардинально может измениться за неделю в состоянии соперников. Загреб наверняка всё так же будет позволять «быкам» играть во владении и ждать своего часа для контрвыпадов.



В принципе, гости здесь вполне могут пойти ва-банк. Когда им станет уже совсем нечего терять, игра может приобрести слишком открытый характер», — сказал Петросьян.

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