«Динамо» Загреб — «Краснодар»: прогноз Артура Петросьяна на матч плей-офф Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Динамо» Загреб — «Краснодар».
Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.75.
«Краснодар», к сожалению, ничуть не изменился за зиму. В игре без мяча всё так же случаются регулярные провалы, центр обороны по-прежнему слабое звено, потеря Сафонова оказалась слишком невосполнимой, ну а надеяться, как и раньше, остаётся на мастерство атакующих игроков.
«Динамо», хоть в целом обладает и более скромным составом, оказалось лучше готовым и физически, и тактически. Так что вряд ли победу хорватов в Краснодаре кто-то назовёт незаслуженной.
Не думаю, что что-то кардинально может измениться за неделю в состоянии соперников. Загреб наверняка всё так же будет позволять «быкам» играть во владении и ждать своего часа для контрвыпадов.
В принципе, гости здесь вполне могут пойти ва-банк. Когда им станет уже совсем нечего терять, игра может приобрести слишком открытый характер», — сказал Петросьян.
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