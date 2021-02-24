«Динамо» Загреб — «Краснодар». Прогноз: два матча — вот и вся евровесна для России

25 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» Загреб — «Краснодар». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех «Краснодара» оценён букмекерами коэффициентом 3.34. Поставить на ничью предлагают за 3.76.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Динамо» З — «Краснодар» 25 февраля 2021 года
Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Динамо» Загреб — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.
Анализ и прогноз матча 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» Загреб — «Краснодар» (25.02.2021)
Вторая половина сезона в европейском футболе набирает обороты. На дворе конец февраля, а это значит, что пришло время для плей-офф еврокубков. В Лиге Европы на финишную прямую выбралась стадия 1/16 финала. Первые матчи уже отыграли, на этой неделе определятся 16 клубов, которые продолжат борьбу за трофей.
«Тоттенхэм» с «Вольфсбергом» разберутся в среду, оставшиеся 15 матчей запланированы на четверг. Сразу восемь из них стартуют в 23:00 мск. Всё внимание отечественных любителей футбола будет обращено в Хорватию. В Загребе на стадионе «Максимир» местное «Динамо» сразится с «Краснодаром».
Возобновление сезона «быки» провалили, об этом уже можно говорить с уверенностью. Первый тревожный звоночек раздался ещё на сборах, когда в контрольной игре уступили «Локомотиву» со счётом 0:4. При этом у «железнодорожников» отсутствовали сразу несколько железных футболистов основы.
Неделю назад в родных стенах проиграли хорватам со счётом 2:3. Можно сетовать на ошибки Евгения Городова, однако в нескольких эпизодах вратарь выручал. То есть списывать всё на него никак нельзя. Просто соперник в самом деле оказался лучше готов. Создал заметно больше, вытерпел тяжёлые минуты.
И гораздо мощнее выглядел в переходных фазах, исправно превращая плохие передачи между линиями в опасные встречные атаки. А ведь на этом беды подопечных Мурада Мусаева не закончились. В воскресенье вылетели из Кубка России от рук «Сочи» (1:2). Тоже на своём поле, тоже по делу.
Причём единственный гол забили в концовке. Сослан Джанаев, конечно, в паре эпизодов выручил. А вот защита «быков» снова расстроила — несколько «пожаров» в штрафной, проблемы на втором этаже. Предпосылок для резкого улучшения ситуации не видно. А значит, в Хорватии отыграть на «ноль» будет крайне сложно.
Похоже, для выхода в следующий раунд придётся забивать как минимум три мяча. Задача тяжелейшая. Неудивительно, что букмекеры дают на итоговый проход российского клуба коэффициент 6.60. То есть шансы составляют около 15%. Самое обидное, что спорить с линией букмекеров не хочется.
Чемпионат Хорватии возобновился ещё в середине января, с тонусом у хозяев будет полный порядок. Собственно, неделю назад мы это увидели. И самое главное. «Краснодар» в воскресенье провёл тяжёлые 90 минут в Кубке России, а вот клуб из Загреба готовился в недельном цикле.
В общем, рассчитывать на проблемы со свежестью и движением у оппонента определённо не стоит. Сидеть в обороне и ждать команда Мусаева не может. Да и, строго говоря, не умеет. Дефицит серьёзный, особых вариантов нет — придётся рисковать, идти вперёд большими силами и нарываться на встречные атаки.
Пожалуй, классическая ставка «обе забьют» на таком фоне выглядит нормально. Коэффициент крепкий, 1.72. Вариант посмелее — 1Х + обе забьют за 2.28. Похоже, «быки» пока просто не готовы на все 90 минут. Ждём тут чего-то в духе 1:1 или 2:1 в пользу хозяев. Последний представитель России в еврокубках до марта не доживёт.
Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Динамо» З — «Краснодар» 25 февраля 2021 года
«Краснодар» провалил возобновление сезона: вылетел из Кубка России, находится в шаге от прекращения борьбы в Лиге Европы. Дома проиграли хорватам 2:3, а с такими действиями в обороне отработать на «ноль» практически нереально. «Динамо» великолепно переходит из защиты в атаку и обладает хорошими стандартами. Российскому клубу придётся ввязываться в открытый футбол. Гол «быки» наверняка придумают, но пройти дальше будет очень тяжело.
Ставка: обе забьют за 1.72.
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