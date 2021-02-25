«Лестер» — «Славия»: ставка Артура Петросьяна на игру 1/16 финала Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Лестер» — «Славия».



Ставка: «Лестер» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.66.



«Лестер» совершенно не напрягался в первом матче (0-0), очевидно, рассчитывая решить все вопросы дома. «Лисы», хоть и играли боевым составом, больше заботились о том, чтобы сохранить приемлемый счет и не травмироваться. О каком-то давлении, интересных атаках речи там не шло.



«Славия» же показала футбол, которым последние годы и славилась — агрессивный, жесткий, настырный. Наверняка в том же ключе чехи попробуют сыграть и на выезде, и насколько это окажется успешным, будет зависеть от команды Брендана Роджерса.



Вполне возможно, «лисы» снова не захотят выложиться на все сто – они только что сыграли непростой матч с «Виллой», а через три дня им принимать «Арсенал». Так что наверняка игра получится боевой и гости будут цепляться за результат до конца», — сказал Петросьян.