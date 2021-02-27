Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 66. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Сауль Альварес — Авни Йылдырым: прогноз Вадима Тихомирова на бой 28.02.2021

Сауль Альварес — Авни Йылдырым: прогноз Вадима Тихомирова на бой 28.02.2021
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Сауль Альварес — Авни Йылдырым, на кону которого будут титулы WBA Super и WBC во втором среднем дивизионе.

Ставка: победа Альвареса в 1-6 раундах за 1.40.

«В 2018 году Йылдырым побеждал соперника с рекордом 3 победы, 31 поражение, после этого победил еще одного, одному номинально проиграл и стал соперником лучшего боксера мира. Теперь почему-то букмекеры дают на Альвареса коэффициент 1.02.

Есть какое-то жуткое ощущение, что Саулю Альваресу этот бой нужен для ритуального нокаута, после того как предыдущий поединок продлился всю дистанцию Проблема в том, что Альварес сам может выбирать в каком раунде нам подарить этот нокаут, и если даже кулаку Геннадия Головкина не всегда удавалось попасть Саулю в голову, то у нас это не получится тем более.

Отвратительный бой, чтобы найти в нем хороший коэффициент, но, скорее всего, он получится веселым по картинке. Чтобы гарантированно его посмотреть, можно взять победу Альвареса с первого по шестой раунд за 1.40».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021