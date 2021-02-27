Сауль Альварес — Авни Йылдырым: прогноз Вадима Тихомирова на бой 28.02.2021

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Сауль Альварес — Авни Йылдырым, на кону которого будут титулы WBA Super и WBC во втором среднем дивизионе.

Ставка: победа Альвареса в 1-6 раундах за 1.40.

«В 2018 году Йылдырым побеждал соперника с рекордом 3 победы, 31 поражение, после этого победил еще одного, одному номинально проиграл и стал соперником лучшего боксера мира. Теперь почему-то букмекеры дают на Альвареса коэффициент 1.02.



Есть какое-то жуткое ощущение, что Саулю Альваресу этот бой нужен для ритуального нокаута, после того как предыдущий поединок продлился всю дистанцию Проблема в том, что Альварес сам может выбирать в каком раунде нам подарить этот нокаут, и если даже кулаку Геннадия Головкина не всегда удавалось попасть Саулю в голову, то у нас это не получится тем более.



Отвратительный бой, чтобы найти в нем хороший коэффициент, но, скорее всего, он получится веселым по картинке. Чтобы гарантированно его посмотреть, можно взять победу Альвареса с первого по шестой раунд за 1.40».