«Леванте» — «Атлетик»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 25-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Леванте» — «Атлетик».
Ставка: счёт 1:1 за 6.00.
«Интересный случай: «Леванте» и «Атлетик» дважды сыграют между с собой в Валенсии в течение шести дней. Игра чемпионата затесалась между двумя встречами «лягушек» и «львов» в полуфинале Кубка Короля. Очевидно, что кубковая игра для обеих команд более приоритетна, но и экономить силы за шесть дней до более важного матча никто не станет.
Команды уже дважды играли друг с другом в этом сезоне Бильбао. В октябре в чемпионате «Атлетик» выиграл 2:0, а 11 февраля в первом кубковом матче была ничья 1:1 при подавляющем преимуществе «Атлетика» (15:2 по ударам, 7:1 по попаданиям в створ ворот). Мне кажется, что этот матч может стать затишьем перед бурей в Кубке и здесь высоки шансы на ничью. Рискну даже поставить на конкретный счёт — 1:1. В качестве же менее рискованной ставки порекомендую ставку на то, что «Атлетик» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча», — сказал Вишневский.
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