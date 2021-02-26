«Леванте» — «Атлетик»: прогноз Алексея Смирнова на встречу Примеры

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз матч 25-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Леванте» — «Атлетик».



Ставка: гол «Атлетика» в 1-м тайме за 2.14.



«В последних матчах сине-гранатовым не очень повезло дважды встречаться с «Атлетико». Их могут порадовать результаты, но не физическое состояние, которое серьёзно пострадало после такого соперника. Подопечным Пако Лопеса пришлось демонстрировать свою лучшую версию обороны под мощным давлением оппонентов. Полагаю, это открывает больше возможностей для команды Марселино Гарсии Тораля.



По простейшей логике «баски» могут добиться результата во второй половине встречи, когда у противника начнёт проявляться недостаток сил. Кстати, так случалось в двух предыдущих очных встречах команд. С другой стороны, при новом тренере «Атлетик» не тянет время, а с самого начала матчей ведёт поиск возможностей для взятия ворот. Если опираться на этот момент, то вполне можно ожидать успеха гостей до перерыва. Исходя из этих мыслей, я хочу сделать ставку на гол красно-белых в первые 45 минут», — сказал Смирнов.