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СКА – «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА – «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге
Ставки / Прогнозы 0

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 СКА – «Динамо» Минск.

Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.73.

«Если говорить о турнирной мотивации, то у СКА её нет где-то приблизительно с октября. А откуда ей взяться, если из дивизиона Боброва скрупулёзно вычищены все, кто потенциально может составить конкуренцию Питеру. Поэтому сами понятия «СКА» и «Мотивация» до начала плей-офф не то что несовместимы, а скорее даже взаимоисключающи. К чему в итоге приводит отсутствие конкуренции – разговор особый и не здесь. А здесь у нас в последнем туре СКА принимает «зубров», которым кровь из носу нужны два очка, чтобы удержаться на шестом месте и в четвертьфинале не попасть на всё тот же СКА. И которых именно по этой причине питерцы «зубрам» не дадут. Ибо нефиг.

То есть этот матч вполне можно расценивать как генеральную репетицию четвертьфинала. И в тренерском штабе СКА прекрасно понимают, что лучше оглушить соперника прямо сейчас, чтобы до конца четвертьфинала так в себя и не пришёл. А если к этому добавить тот факт, что в Северной столице минчане в последнее время играют крайне неудачно, пропуская по пять-шесть шайб, то и надеяться им особо не на что.

СКА победит в основное время, спокойно и размеренно и с преимуществом не менее чем в две шайбы».

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