«Севилья» — «Барселона»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Севилья» — «Барселона».



Ставка: победа «Севильи» с нулевой форой за 2.46.



«Сейчас эти команды располагаются на соседних местах в таблице Ла Лиги. «Севилья» идёт четвёртой с 48 баллами, а «Барселона», имея на два очка больше, расположилась на третьем месте. Команда Лопетеги сейчас набрала в чемпионате хороший ход. Пока каталонцы и «сливочные» разбирались, кто из них займёт второе место, «Севилья» тихо подобралась к ним и сейчас составляет конкуренцию в таблице.



Более того, последние неудачи «Атлетико» приблизили его к преследователям. Теперь «Барселона», например, отстаёт от команды Симеоне на пять очков. Ещё недавно разрыв между ними составлял десять баллов. «Севилью», конечно, мало волнует погоня за лидирующим «Атлетико». Она, думаю, просто хочет оказаться как можно выше в таблице.



Обе команды выступают в Лиге чемпионов и обе – проиграли там в первых матчах 1/8 финала. Так, «Барселона» просто была беспомощной в игре с «ПСЖ» (1:4), а «Боруссия» Дортмунд перебегала «Севилью» в непростом матче (2:3). Из этих двух испанских команд севильцы выглядели лучше, но и соперник был у них не такой сильный, как парижане.



Но после этих матчей в ЛЧ оба клуба уже успели провести пару игр. Так, «Барселона» сыграла вничью с «Кадисом» (1:1) и обыграла «Эльче» (3:0). А «Севилья» вернулась в своё прежнее состояние и в Ла Лиге спокойно переиграла «Осасуну» со счётом 2:0.



Матч, думаю, будет непростым для обоих соперников. Ещё недавно «Барселона» с большой вероятностью потеряла бы очки в этой игре. Но сейчас каталонцы смотрятся не так плохо, хотя проблем у них до сих пор достаточно. А вот «Севилья» показывает очень организованный футбол на всех линиях. Она имеет длинную серию побед в Примере, что всё-таки делает её фаворитом в этой встрече.



Думаю, «Барселона» сейчас не готова к ещё одному важному матчу. Недавно они уже встречались в Кубке и тогда выиграли севильцы (2:0). По моему мнению, они окажутся сильнее и в этот раз. Предлагаю поставить на победу «Севильи» с форой (0)».