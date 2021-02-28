«Рома» — «Милан»: когда начало матча, где покажут в прямом эфире, какой телеканал
28 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Милан». Начало матча — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ромы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Милана» оценён экспертами в 3.15. А ставки на ничью принимаются за 3.55.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Рома» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.
Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.55, на гол в первые 15 минут — за 3.00.
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