«Динамо» М – «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру 1-го раунда плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Динамо» Москва – «Северсталь».



Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.25.



«Северсталь» прошла весь регулярный чемпионат КХЛ достаточно ровно, крепко и основательно. Но в момент старта плей-офф это сразу из достоинства превратилось в недостаток, особенно на фоне «Динамо», которое к старту плей-офф прилично разогналось. Многоопытнейший Владимир Крикунов подвел бело-голубых к началу матчей на выбывание практически в идеальном состоянии. Не знаю, хватит ли этого состояния на весь марафон, если вдруг «Динамо» придется его пройти, но на два первых этапа хватит точно и за глаза. Череповец, безусловно, будет цепляться изо всех сил, но сил-то этих не так уж и много. И вряд ли хватит больше, чем на одну победу. Поэтому счет в серии 4-1 в пользу бело-голубых видится мне наиболее логичным.



Скорее всего, череповчане сумеют зацепиться за овертайм в одном из двух московских матчей. Вполне возможно, что это будет первая игра серии. Но в итоге «Северсталь» все равно проиграет на выезде оба матча. Потом возьмет одно домашнее противостояние, и серия завершится в пятом матче, в Москве.



А первый матч серии, как уже было сказано выше, завершится победой «Динамо» в одну шайбу. Может быть, даже за пределами основного времени», — сказал Лебедев.