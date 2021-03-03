«Барселона» — «Севилья»: когда начало, где будет трансляция, по какому каналу покажут

3 марта состоится ответный матч полуфинала Кубка Испании «Барселона» — «Севилья». Начало игры — в 23:00 мск.
В первом матче победила «Севилья» со счётом 2:0. Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу каталонского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех гостей оценён экспертами в 3.20. А ставки на ничью принимаются за 3.55.
Букмекеры считают, что матч Кубка Испании «Барселона» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.
Проход «Барселоны» оценён в 3.75 (28%), проход «Севильи» — в 1.31 (72%).
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