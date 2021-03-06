«Ротор» — «Химки»: прогноз Егора Титова на матч 21-го тура чемпионата России 6 марта

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ротор» — «Химки» в 21-м туре РПЛ.

Ставка: победа «Ротора» за 2.83.

«Химки» обыграли «Уфу» в первом матче чемпионата после перерыва, тем самым реабилитировавшись за кубковое поражение от «Крыльев Советов». И эта победа позволяет чувствовать себя очень спокойно. До зоны переходных матчей 11 очков. Растерять такой отрыв за 10 туров не так-то просто. Тем более игра у команды Черевченко не пропала. Но в Волгограде химчанам будет сложно. За «Ротор» придут активно болеть. Команда как раз в зоне переходных игр. Нужно ее вытаскивать. К тому же у «Химок» состав не будет оптимальным. Сразу три футболиста дисквалифицировано. Это и Трошечкин, и Конате, и Кухарчук. Все игроки стартового состава. Обойма у подмосковной команды все-таки не такая обширная, чтобы легко заменить выбывших.



«Ротор» одержал волевую победу над «Тамбовом». Понятно, что над «Тамбовом», но 3 очка есть 3 очка. Перед командой стоит задача удержаться в премьер-лиге. И для этого «Химки» надо дома обыгрывать. У тренерского штаба была зима, чтобы поработать над составом, игрой. И в первом домашнем матче после перерыва надо выкладывать на все сто.



Я рискну поставить на чистую победу «Ротора».