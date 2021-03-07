«Манчестер Сити» – «МЮ»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Англии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Ман Сити» в один мяч за 3.52.

«Манчестер Сити» уже давно лидирует в АПЛ, с каждым туром все сильнее отрываясь от соперников. Сейчас он обгоняет ближайших преследователей на 14 очков, что почти гарантирует ему титул чемпиона. Ведь почти все остальные команды в топ-4 АПЛ не могут начать стабильно побеждать и догонять команду Гвардиолы.



«Горожане», конечно, подобно фениксу возродились на пепле неудач других команд в АПЛ. В начале сезона они шли в середине таблицы. А сейчас многие обернуться не успели, а у «Сити» уже длинная серия побед, которая является почти рекордной. «Горожане» одерживают победы уже на протяжении 21-го матча во всех турнирах. В последний раз они теряли очки в середине декабря – 1:1 с «Вест Бромвичем». А проигрывали они и то раньше.



Такие результаты любой команде в АПЛ сейчас только снятся, в том числе и МЮ. Он, на самом деле, не без доли везения сохранил второе место. Ведь в пяти последних турах команда Сульшера четыре раза сыграла вничью и один – победила. В иное время ее бы уже давно обогнали и оставили за пределами топ-4 АПЛ. Однако это очень необычный сезон, и другие соперники МЮ по таблице также часто теряли очки в последнее время.



Последние три матча «Юнайтед» провел одинаково – 0:0. Среди этих ничей была у него и встреча с «Челси», который сейчас набрал неплохой ход. В равный футбол с ним сыграли «красные дьяволы», иногда доминируя на поле. Вообще, в этом сезоне у МЮ не очень получаются матчи против топ-команд. В этом году он также сыграл 0:0 в АПЛ и с «Арсеналом», и с «Ливерпулем».



Думаю, неожиданного успеха «Юнайтед» в этой встрече ждать не стоит. «Сити» сейчас слишком организован и тактически подкован. Гвардиола сумеет противостоять активному атакующему футболу соперника. Однако подопечные Сульшера, возможно, смогут хотя бы раз огорчить оборону «горожан». Разрыв в счете, по моему мнению, у них будет небольшой.



Предлагаю поставить на победу «Сити» в один гол в этой встрече. Заключить пари на такой вариант можно с котировкой 3.52».