«Вест Хэм» – «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ 8 марта

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 27-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» – «Лидс».
Ставка: «Вест Хэм» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 1.64.
«Интересная должна получиться игра. И те и другие имели аж девять дней на подготовку, так что должны подойти к матчу в оптимальных кондициях.
«Вест Хэм» сыграл в агрессивный, силовой футбол в первом круге и добился победы 2:1. Наверняка «молотобойцы» попытаются повторить трюк, зная, что достаточно легковесный «Лидс» многим командам удается продавливать, проходить центр поля за счет такого давления.
Ну, а сами йоркширцы попробуют сыграть как умеют – максимально быстро и остро. Иногда это приносит не только удовольствие зрителям, но и очки в копилку, но чуть чаще «Лидс» за слишком авантюрный футбол оказывается наказан», — сказал Петросьян.
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