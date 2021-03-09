«Спартак» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Спартак» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА за 1.78.



«Московское дерби ударными темпами идёт к своему завершению. Вывод прост: разница потенциалов первой и восьмой команд Западной конференции такова, что красно-белые даже на нервном надрыве, приближающемся к истерике, даже выпрыгивая из штанов ничего не могут поделать с ЦСКА. Играющим где-то с ленцой, где-то отдавая игровую инициативу, но точно не включавшим полные скорости, потому что это армейцам пока не было нужно.



Дальше против «Спартака» включается психология. Она не может не включиться при счете 0-3. Хорошо ещё, что соперникам не нужно никуда лететь за тридевять земель. Но и тут, где они ездят то домой, то в гости на одну и ту же арену, у красно-белых всё равно должна включиться апатия. Пусть внешне это не будет заметно, и четвертый матч пройдет в том же ключе, что и предыдущие, но она всё равно будет, поверьте. С законами человеческой психологии не смог справиться ещё ни один тренер, другое дело, что настоящие тренеры частенько задействуют её в свою пользу.



То есть, несмотря на то что в четвёртом матче красно-белые захотят хотя бы погромче хлопнуть дверьми, армейцам в итоге будет даже легче, чем в предыдущих матчах. Особенно если им достаточно быстро удастся открыть счет. Но в любом случае совсем ли легко или немного вспотев, ЦСКА всё равно выиграет, скорее всего даже в основное время, и завершит эти спартаковские мучения», — сказал Лебедев.

«Спартак» — ЦСКА. Прогноз на 4-й матч: Знарок и Широков хлопнут дверью в московском дерби Красно-синие добыли три победы подряд, пропустив за это время всего одну шайбу.