«Спартак» — ЦСКА. Прогноз на 4-й матч: Знарок и Широков хлопнут дверью в московском дерби

Красно-синие добыли три победы подряд, пропустив за это время всего одну шайбу.

9 марта состоится четвёртый матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Спартак» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.79, успех «Спартака» идёт за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ «Спартак» — ЦСКА 9 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 9 марта будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.05, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.85. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ 4-го матча Кубка Гагарина «Спартак» Москва — ЦСКА Москва (09.03.2021)

Весна вступила в законные права, а это значит, что в КХЛ началось самое интересное. Регулярный чемпионат завершился тихо: последние недели для подавляющего количества команд превратились в формальность, все участники плей-офф определились досрочно. Остаётся надеяться, что в марте и апреле интриг окажется больше.

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На вторник, 9 марта, по традиции запланированы четыре матча. Три из них начнутся в 19:30 мск. В Москве сойдутся «Спартак» и ЦСКА, четвёртый раунд московского дерби. И, похоже, последний. Чуда не произошло: лучший клуб Западной конференции по итогам регулярного чемпионата добыл три победы кряду.

Красно-белые честно стараются и делают всё возможное. Бросаются под шайбу, терпят, стараются отвечать. Проблема ровно одна — всего этого могло бы хватить для интриги в противостоянии с любым другим клубом Запада. Например, нестабильным СКА. Но «армейцы» просто слишком хороши и удивительно конкретны в своих действиях.

Простой факт: за три поединка подопечные Олега Знарка забросили одну шайбу. В большинстве. Да и там никакой комбинации не было: выигранное вбрасывание, моментальный бросок. Ларс Юханссон оказался закрыт и не среагировал. Всё. В равных составах похвастать вообще нечем.

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Непосредственно с количеством бросков никаких проблем нет. Разница в качестве: почти все выстрелы идут от синей линии и бортов, причём голкипер их замечательно видит. В регулярном чемпионате вратари ЦСКА порой чудили, но в плей-офф Юханссон хорош. Отскоков допускает немного, а «пятак» защитники зачищают на славу.

В общем, третья игра оказалась очередным шедевром минимализма от подопечных Игоря Никитина. Быстро открыли счёт, сдерживали атаки соперника, в концовке забросили ещё две шайбы. По броскам у «Спартака» колоссальное преимущество — 37 на 23. Но фаворита это не волнует. 3:0 в матче, 3-0 в серии.

Понятно, что говорить о какой-то интриге в этом противостоянии не приходится. Даже если аутсайдер зацепит одну победу. Для этого необходимо забить первыми, поскольку по счёту красно-синие играют лучше всех в КХЛ. Но тут остаётся надеяться разве что на ошибки вратаря или рикошеты.

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Потому что на убойные позиции выбраться не дают, а броски с дистанции в живот вратарю серьёзной угрозы не несут. В большинстве накануне играли достаточно — бесполезно. И всё же мы рискнем проверить тотал больше 4.5 гола за 2.05. Логика следующая: Игорь Никитин может позволить себе увеличить ротацию или, например, проверить в деле Александра Шарыченкова.

А «Спартаку» терять уже совсем нечего — отпуск всё ближе, а вот возможность хлопнуть дверью имеется. Всё это повышает вероятность довольно бодрого матча, при котором вполне реально увидеть пять-шесть шайб. Ставка на количество не работает, так что красно-белые могут попробовать преподнести сюрприз.

«Спартак» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 9 марта 2021 года

ЦСКА забрал три матча, пропустив всего однажды. Да и то в меньшинстве. Исход серии вопросов не вызывает, вопрос один — четыре или пять встреч. В принципе, тренерский штаб «армейцев» получает возможность увеличить ротацию или дать игровую практику Шарыченкову. А «Спартаку» уже нечего терять — до отпуска остались считанные дни. Ждём результативного хоккея.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 2.05.