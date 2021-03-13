«Хетафе» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Александр Вишневский дал прогноз на матч 27-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Хетафе» — «Атлетико Мадрид».



Ставка: победа «Атлетико» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.28.

«В последний раз «Хетафе» забивал в ворота «Атлетико» в 2011 году, когда за «Атлетико» играл Радамель Фалькао. Более того, в последних 12 матчах между «Атлетико» и «Хетафе» было только два счёта – 1:0 или 2:0. Это самая длинная в истории Примеры серия, когда одна команда не забивает другой. Мне кажется, что если я с ребятами из «Рейтинга Букмекеров» соберу какую-то футбольную команду и мы будем играть с «Реалом», «Барселоной» и «Осасуной», то, может быть, один гол за 19 матчей мы как-то забьём, но «Хетафе» в ворота «Атлетико» не может забить 19 матчей. О чём нам это говорит? Забьют ли они в 20-м матче? Наверное, нет. Но букмекеры считают, что шансы на этот исход примерно равные. Почему?



«Атлетико» в последнее время стал не так надёжно играть в обороне. По-прежнему команда Симеоне пропустила меньше всех в Примере, но в последнее время в её матчах постоянно играет ставка «обе забьют», оборона «Атлетико» перестала быть такой надёжной. Но забьёт ли «Хетафе»? Скорее, нет, потому что у «Хетафе» большие проблемы в атаке. Это вторая худшая команда испанского чемпионата по количеству забитых мячей. Более того, в этот раз дисквалифицирован лучший бомбардир «Хетафе» Мата. Он забил в этом чемпионате пять голов, чего вполне хватает, чтобы быть лучшим бомбардиром команды. Он не сыграет в этом матче, что еще больше даёт нам основания предположить, что «Хетафе» не забьёт.



Я не исключаю, что «Атлетико» потеряет очки, но, скорее, тенденции таковы, что голов будет мало, потому что тотал меньше 2.5 сыграл в 12 матчах подряд между этими командами. Мне кажется, что всё-таки «Атлетико» скорее выиграет, чем нет. Можно поставить на чистую победу «Атлетико» или сухую победу «Атлетико», но я выберу более аккуратную ставку – победа «Атлетико» при тотале меньше 3,… У меня такое чувство, что «Хетафе» в этот раз может забить, поэтому я поостерегусь ставить на то, что «Атлетико» не пропустит. Хочу, чтобы счет 2:1 принёс выигрыш, поэтому я выбираю ставку — победа «Атлетико» при тотале меньше 3.5».