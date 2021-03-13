«Зенит» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России 13 марта

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат» в 22-м туре РПЛ.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.12, гол Азмуна за 2.00.

«Зенит» будет выходить на матч против «Ахмата», зная результат встречи ЦСКА. Но это его не должно волновать, хотя он пока ещё не выиграл ни одного официального матча в 2021-м. Проиграли в Кубке России «Арсеналу». В чемпионате недосчитались очков в матче с «Ростовом», играя в большинстве. С «Рубином» не повезло. Но если брать игры в целом (второй тайм против «Ростова» и матч с «Рубином» на тяжёлом поле), «Зенит» оставил вполне неплохое впечатление. Но где-то чуть-чуть команде Семака не повезло. Реализация хромает. Огромное количество моментов, но своё «Зенит» не реализует.



Сейчас «Зенит» играет с «Ахматом», который в РПЛ не побеждал с прошлого года. Мне кажется, он сейчас всеми мыслями в Кубке России. Там в четвертьфинале — домашний матч с «Уфой». В чемпионате у грозненцев 26 очков, они достаточно далеко от зоны переходных встреч. Собрать команду в такой ситуации Талалаеву будет непросто.



Я думаю, «Зенит», конечно же, должен выигрывать, причём минимум с разницей в два мяча. Победа «Зенита» с форой (-1.5) оценивается коэффициентом 2.12. И, учитывая моменты Азмуна, которые были в играх с «Ростовом» и «Рубином», можно попробовать взять его гол. Моменту у Сердара возникают регулярно, он выглядит подвижнее Дзюбы. Рассмотрел бы гол Азмуна за 2.00».