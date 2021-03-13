«Хетафе» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч 27-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Хетафе» — «Атлетико» в 27-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: гол «Хетафе» за 1.90.

«Хетафе» на «Колисеум Альфонсо Перес» будет принимать лидера чемпионата — мадридский «Атлетико».



«Атлетико» сейчас вроде бы неплохо выглядит. Одержали волевую победу над Бильбао. В первом тайме с «Реалом» очень неплохо смотрелись. А с «Хетафе» так вообще удача всегда сопутствует «Атлетико» Мадрид. Уже на протяжении практически 20 матчей «Атлетико» от «Хетафе» не пропускает. Я уже неоднократно давал прогнозы на матчи этих команд — из Мадрида и пригорода Мадрида.



У «Хетафе» ситуация очень неприятная в турнирной таблице. Да, чуть отдалились от зоны вылета. Была крупная победа над «Валенсией». Но в последнем туре умудрились проиграть «Вальядолиду» в гостях (1:2). Очень неровно играет «Хетафе». В последних шести матчах пять поражений у команды Бордаласа. Я, честно говоря, думал, что тренера поменяют, но Бордалас продолжает работу.



Не слишком убедителен «Атлетико» в последнее время в обороне. Рано или поздно «Хетафе» должен ему забить. Можно попробовать сейчас. Почему бы небольшой суммой не догнаться? Гол «Хетафе» оценивается за 1.90. Дальше не знаю, что ещё на эту игру предложить. Мне кажется, этого вполне достаточно».