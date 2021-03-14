«Саутгемптон» – «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 28-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Саутгемптон» – «Брайтон».

Ставка: победа «Брайтона» с нулевой форой за 1.83, «Брайтон» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 2.09.

«Две команды, игрой которой мы так часто восхищались по ходу сезона, но которые по разным причинам болтаются в нижней части турнирной таблицы.



Невезучие и те и другие поэтому, пожалуй, резонно было бы поставить на тех, кто не опускает рук и продолжает гнуть свою линию, пытаясь цепляться за результаты. А это «Брайтон». У южан нет побед в последних шести матчах, но в каждой из этих игр они заслуживали большего, чем в итоге добились. «Брайтон» хорош во владении, много атакует, но в завершающих стадиях невезуч.



«Саутгемптон» развалился в игре с «Ман Сити», и это уже второе крупное поражение за последние две недели. Для «святых» сейчас уже, пожалуй, важнее предстоящий четвертьфинал Кубка с «Борнмутом», ну а в АПЛ главное — одержать до окончания сезона пару побед, чтобы вдруг не оказаться на грани вылета».