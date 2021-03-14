«Тамбов» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч 22-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Краснодар» в 22-м туре РПЛ.
Ставка: победа «Краснодара» в 2 или 3 мяча за 2.15.
«Краснодару» уже пора приходить в себя. Дальше так продолжаться не может. Команда оказалась не готова ко второй части сезона. Отовсюду вылетела, в чемпионате получила 1:6 от «Спартака» и наверняка останется без еврокубков на следующий сезон. Всё это очень печально.
Но надо брать себя в руки. Мусаеву надо поговорить с командой, может быть, нужно ему какие-то кардинальные решения по составу принять. В любом случае «Краснодар» обязан забирать три очка в матче с «Тамбовом». Других вариантов здесь быть не может.
Мы видели, что «Тамбов» прибавляет в сыгранности. И «Динамо» испытывало проблемы в игре с командой Первушина. Достаточно организованно выглядел «Тамбов», играя на выезде. Проблем с настроем там точно нет. Не хватает опыта и сыгранности, ну и класса, безусловно.
Думаю, «Тамбов» будет упираться, но в каких-то моментах мастерство атакующей группы «Краснодара» проявится. Мне нравится ставка — «победа «Краснодара» в 2 или 3 мяча».
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