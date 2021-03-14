«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт»: прогноз на матч 25-го тура чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» в 25-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Лейпцига» за 1.84.
«На мой взгляд, «Лейпциг» несколько недооценен. Да, было поражение в Лиге чемпионов, игра прошла неудачно, силы были потрачены. Но по своему уровню, а самое главное по уверенности той игры, которую «Лейпциг» демонстрирует в Бундеслиге, слишком большой коэффициент на его победу — 1.84. При том, что команда играет дома, при том, что «Лейпциг» является единственным конкурентом «Баварии».
Да, может и не получится устроить борьбу за чемпионство, но в зоне Лиги чемпионов он наверняка будет.
Мне кажется, что 1.84 — это тот случай, когда нужно делать ставку исходя из коэффициента. Чистая победа «Лейпцига» дома — это лучший вариант ставки на этот матч».
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