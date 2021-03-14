«МЮ» — «Вест Хэм»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Англии 14.03.2021
Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Вест Хэм».
Ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 1.94.
«Молотобойцы» Дэвида Мойеса в кубковой встрече уступили «МЮ» со счётом 0:1. «МЮ» вообще в последних пяти матчах пропустил всего один гол — от «Милана» в ЛЕ. А главное, о состоянии Бруну Фернандеша и его товарищей говорит 2:0 — победа над действующим лидером и будущим чемпионом Англии-2021, клубом «Ман Сити».
У «Вест Хэма» тоже неплохая статистика последних игр: 9 очков из 15. Мотивация, как мне кажется, выше у парней Мойеса. Сульшеру никак не догнать убежавший на 14 очков «Ман Сити», а у «молотков» реальный шанс закрепиться в топ-5 и побороться за ЛЕ на будущий сезон, а может, и за ЛЧ. Такие перспективы окрыляют».
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