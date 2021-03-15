«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Тампа-Бэй» и «Нэшвилл».
Ставка: победа «Тампы-Бэй» и минимум 6 шайб в матче за 2.35.
«Тампа-Бэй» — лучшая команда лиги, которая на момент вечера воскресенья набрала 40 очков – как и «Флорида», «Айлендерс», «Торонто».
Действующий обладатель Кубка Стэнли, который очень грамотно подводит себя к новому плей-офф. И вот уже Никита Кучеров начал тренироваться с командой, и он сыграет в самых главных матчах. Вот уже и зрители начали появляться на матчах «Лайтнинг».
И сейчас, когда близка вторая половина регулярного чемпионата НХЛ, пришло самое время побеждать.
А вот «Нэшвилл», похоже, в плей-офф не выходит. Отставание от четвертого места составляет уже 10 очков. Команда постепенно входит в стадию перестройки, и на этом сезоне можно плавно ставить крест.
Как эти команды играли раньше между собой?
«Тампа» победила 4:3, 5:2, 4:1, 6:1 и вот два дня назад было 6:3.
Пять побед в пяти матчах. Разница шайб 25-10. И почти никакой интриги.
Я бы в этом матче взял кэф 2,35 на то, что «Тампа-Бэй» победит в основное время, а тотал этого поединка составит больше 5,5 шайбы. Я думаю, что «Лайтнинг» на своей площадке должны спокойно разбираться с «Нэшвиллом», да и в четырех случаях из пяти было заброшено шесть шайб. Так что за этот прогноз я более-менее спокоен», — сказал Лысенков.
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